Нардепа Парасюка заочно заарештували в Росії за участь у мітингу проти російських окупантів у Львові

Слідчий комітет Росії оголосив у міжнародний розшук чотирьох громадян України, яких підозрюють у "нападі" на російські дипломатичні установи в 2014 і 2016 роках. Суд заочно заарештував всіх фігурантів справи, передає "Медуза".

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Обвинуваченими у справі проходять Володимир Романцов, Олексій Бакай, Володимир Назаренко і депутат Верховної Ради Володимир Парасюк.

Романцова, Бакая і Назаренка звинувачують у нападі на посольство Росії в Києві в червні 2014 року. Парасюк, за версією слідства, причетний до нападу на генконсульство у Львові в березні 2016 року. Всіх фігурантів звинувачують в "нападі" на установу під міжнародним захистом, а Назаренка і Парасюка, крім цього, в нарузі над російським прапором.

У російському Слідчому комітеті поскаржилися, що українська сторона досі не залучила до відповідальності за вказані так звані "злочини".

14 червня 2014 року біля російського посольства в Києві розпочався мітинг, який переріс у масові заворушення. У бік будівлі кидали вибухові пакети та камені, перевертали машини.

Напад на консульство у Львові відбувся 9 березня 2016 року після маршу на підтримку української льотчиці Надії Савченко, яка тоді перебувала в російському СІЗО. У бік консульства кинули петарду і димову шашку.