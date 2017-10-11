Повернення Росії до Ради Європи стане перекривленням реальності - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що повернення делегації Російської Федерації до сесійної зали Ради Європи стане перекривленням реальності. Про це він заявив на брифінгу у Страсбурзі, який транслювався на телеканалі "112 Україна".

Глава МЗС наголосив, що Рада Європи побудована на цінностях. "Якщо повернути Росію, яка порушила все, що можливо, це взагалі перекривлення реальності. Яка вбиває людей в Україні, в Придністров'ї, в Грузії, в Сирії. Це буде теж перекривлення реальності. Тому маємо послідовно доводити свою думку, і аж ніяких компромісів стосовно цього за визначенням не може бути", - сказав Клімкін.

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"Ну якщо ми так зробимо (це як Земан казав: давайте щось продамо, давайте Крим продамо за гроші чи за нафту) - це так само: продатися за якусь суму грошей. Нічого такого ніколи не буде", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Росія відмовилася сплачувати членські внески в Раді Європи за 2017 рік до відновлення повноважень її делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи.

Головуючий на осінній сесії ПАРЄ в.о. президента асамблеї сер Роджер Гейл назвав безпрецедентним викликом відмову РФ сплачувати внески.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявляє, що фінансові лобісти використовують відмову Росії сплачувати внески в Раду Європи з метою змусити організацію піти на поступки РФ.