Посол України при Раді Європі про заяву щодо Криму: Земан лише актор, є режисери "рашен камбеку" до ПАРЄ

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба нагадав, що президент Чехії Мілош Земан завжди підтримував Росію, і заявив, що Крим не продається. Про це Кулеба написав у Facebook, коментуючи пропозицію Земана заплатити Україні та «узаконити» окупацію Росією Криму.

"Цю сесію ПАРЄ конструювали під агітацію за повернення росіян. Режисери рашен камбеку, які раніше трималися за лаштунками, виходять на світло. Ризикують, але гра того варта. Земан не один з них. Він завжди був за Росію. Сьогодні він був просто артистом, якого вивели на авансцену, щоб створити правильну атмосферу і мобілізувати людей, які ще не визначилися щодо повернення росіян", - заявив Кулеба.

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"Відповідь йому одна: Крим не продається", - наголосив посол.

"Але головний в цій грі не артист, а режисери. Ми їх знаємо. Вони знають, що ми їх знаємо. Вони завдають свої удари. Ми - свої. При зустрічах в коридорах ми посміхаємося один одному. Ситуація складна, як ніколи. Ставки підняті до максимуму. Гра триває", - додав посол.

Як повідомлялося, під час виступу в Страсбурзі на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи Земан запропонував заплатити Україні та «узаконити» анексію Криму.