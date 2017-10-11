Прокурори проситимуть для заступника Полторака арешт або заставу в 75 мільйонів - ЗМІ

Сторона обвинувачення клопотатиме про обрання затриманому заступнику міністра оборони Ігорю Павловському запобіжного заходу у вигляді арешту із альтернативою внесення застави у розмірі 75 млн гривень.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на поінформоване джерело.

Читайте такожКорупційна схема в Міноборони: ЗМІ назвали імена затриманих

Водночас іншому затриманому - директору Департаменту держзакупівель Володимиру Гулєвичу, проситимуть присудити арешт із можливістю внести заставу у розмірі 8 млн гривень.

Як повідомляв УНІАН, заступника міністра оборони і директора департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони викрито в розтраті понад 149 млн грн. Детективи НАБУ та САП провели низку обшуків, в результаті яких за підозрою у причетності до злочину затримали двох осіб.