Заступника Полторака затримали через "паливну" схему на 149 мільйонів гривень

Заступника міністра оборони і директора департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони викрито в розтраті понад 149 млн грн.

Читайте такожПісля скандального поста в Facebook у одеських курсантів ВМС змінять менюЯк повідомляє Національне антикорупційне бюро, сьогодні детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури «здійснили низку обшуків, в результаті яких за підозрою у причетності до злочину затримали двох осіб.

«Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему з розтрати державних коштів у сумі понад 149 млн грн під час закупівлі палива для Міністерства оборони України», - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, на початку 2016 року комітет із конкурсних торгів Міністерства оборони організував процедуру відкритих торгів на закупівлю палива. 26 квітня 2016 року комітет за 14 лотами затвердив до оплати пропозиції одного з учасників торгів як найбільш економічно вигідні. 13 та 18 травня 2016 року міністерство і переможець уклали 14 договорів про постачання палива для техніки спеціального призначення за рахунок державних коштів на загальну суму понад 1 млрд грн.

«Упродовж червня-серпня 2016 року за відсутності будь-яких правових підстав для внесення змін до договорів про закупівлю товарів за бюджетні кошти замовник та постачальник уклали низку додаткових угод, згідно з якими було безпідставно збільшено ціну за одиницю товару в середньому на 16% від початкової ціни. Внаслідок цього на користь постачальника безпідставно та незаконно було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 149 млн 339 тис. грн», - повідомляє НАБУ.

Посадовцям Міністерства оборони інктимінується попередня змова з представниками комерційного підприємства (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Вирішується питання про повідомлення про підозру, обрання для затриманих запобіжного заходу та встановлення інших ймовірних співучасників.