Викраденим українським прикордонникам ФСБ "шиє" незаконний перетин кордону

ФСБ РФ звинуватила викрадених під Брянськом українських прикордонників у незаконному перетині кордону.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФСБ.

«Затриманим 3 жовтня за порушення кордону військовослужбовцям Державної прикордонної служби України в рамках раніше порушеної за статтею «Незаконне перетинання державного кордону РФ» справи пред'явлено звинувачення», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Державна прикордонна служба України заявила про зникнення 3 жовтня двох військовослужбовців під час моніторингу кордону у Сумській області.

Водночас у російських ЗМІ оприлюднили інформацію про нібито затримання представниками прикордонного управління ФСБ РФ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону.

Прокуратура Сумської області розпочала кримінальне провадження за фактом зникнення двох співробітників ДПСУ.