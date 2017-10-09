Сьогодні українська сторона з'ясує, як двоє прикордонників потрапили до рук ФСБ

Прикордонно-представницька зустріч між Україною та Російською Федерацією щодо двох затриманих українських прикордонників відбудеться у Брянську, де стався інцидент. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Зустріч буде проведена на тій ділянці, де це сталося. Там будуть тільки представники ДПСУ та представники прикордонної служби ФСБ Росії. Будемо обговорювати, як наші прикордонники потрапили в руки російських прикордонників. Нам цікава позиція Росії щодо того, яким вони бачать майбутнє цієї ситуації і як вони будуть її вирішувати", - сказав він.

За його словами, українська сторона опрацьовує основні версії події. Про те, де затримані перебувають наразі, не відомо.

Як повідомляв УНІАН, Держприкордонслужба України заявила про зникнення 3 жовтня двох військовослужбовців під час моніторингу державного кордону в Сумській області. Водночас у російських ЗМІ оприлюднили інформацію про нібито затримання представниками прикордонного управління ФСБ РФ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону.

У свою чергу, прокуратура Сумщини 4 жовтня розпочала кримінальне провадження за фактом зникнення двох співробітників ДПСУ за п.1 ч.2 ст.115 КК України з попередньою кваліфікацією – безвісне зникнення. 4 жовтня російська сторона підтвердила, що ними затримано двох громадян України, які заявили, що вони є військовослужбовцями Державної прикордонної служби України.

Але до двох українських прикордонників, яких затримала російська ФСБ, не пускають дипломатів. Українська сторона вже звернулася за допомогою до ОБСЄ та уповноваженого з прав людини.