У ПАРЄ вимагають скасувати український освітній закон

Члени Парламентської асамблеї Ради Європи, серед яких лідирують представники Румунії, під час дебатів у ПАРЄ жорстко розкритикували освітній закон. Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я займаюся румунською меншиною 25 років, але те, що відбувається зараз, безпрецедентно", - заявив, зокрема, румунський депутат Віорел Річард Бадя.

Він спробував переконати депутатів у тому, що потреба переходу на українську є надуманою. "Багато років тому тодішній румунський президент зустрівся з Кучмою. І тоді український президент не говорив українською, бо не знав її... То про що ми говоримо?", - пояснив він.

"В Україні відбувається дикий печерний націоналізм, ПАРЄ має вимагати в України скасування закону про освіту", - доповнив його молдавський депутат Влад Батрінча. Низка політиків вимагали скасування закону в цілому.

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Натомість, українські депутати відповіли, що знання державної мови є обов’язковим для подальної інтеграції в суспільство.

"Лише по дві години на тиждень виділялося на українську. Як результат, учні угорських і румунських шкіл не могли здати екзамени у ВНЗ", - пояснив зокрема голова української делегації Володимир Ар’єв.

Як відомо, ПАРЄ затвердила дебати щодо освітнього закону 9 жовтня. Доповідачем щодо цього питання є естонець Андреас Херкель.