Угорці "ведуть брудну гру" щодо українського закону про освіту – Більдт

Коментуючи те, що Угорщина звернулася із проханням винести питання щодо закону «Про освіту» на розгляд наступної зустрічі Ради міністрів закордонних справ та ініціює перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Карл Більдт категорично заявляє, що жодного перегляду домовленості зробити вже неможливо, передає радіо Свобода.

Читайте такожКлімкін закликав Угорщину облишити емоції і тверезо оцінити стан з вивченням мов на Закарпатті«Ні, це неможливо. Угорці взяли за звичку вести брудну домашню політичну гру, як вони це вже робили кілька років тому щодо Словаччини. Так само вони поводяться й щодо Румунії. Це не що інше, як брудна націоналістична політика, в яку грає Угорщина», – каже шведський дипломат.

Так само відкидає ідею ревізії українсько-європейської угоди з подання Угорщини й колишній генеральний секретар НАТО а нині радник президента України Андерс Фог Расмуссен. «Навіть із законної точки зору, я не впевнений, що угорці можуть знову «відкрити» обговорення Угоди про асоціацію. Вона ратифікована, набрала чинності й повернення до її перегляду неможливе. Але окрім цього, у законі «Про освіту» я не бачу жодної проблеми. Угорці, на мою думку, не надали жодних доказів, ознак чи прикладів того, що цей закон суперечить європейським принципам», – підкреслив Фог Расмуссен.