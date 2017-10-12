Україна зробила черговий крок до поглиблення співробітництва із НАТО
Для України відкрито доступ до Логістичної електронної бази даних Північноатлантичного альянсу.
Україна отримала доступ до Логістичної електронної бази даних НАТО.
Як повідомляє Місія України при НАТО, набула чинності Угода між Кабінетом міністрів України та Північноатлантичним альянсом з підтримки та постачання про партнерство з підтримки спільного управління предметами постачання.
Участь в Партнерстві з підтримки спільного управління предметами постачання надасть Україні доступ до Логістичної електронної бази даних НАТО, за допомогою якої можливо буде: здійснювати обмін інформацією між державами-членами щодо потреб Збройних сил у матеріально-технічних засобах та участь у відповідних тендерах НАТО; проводити он-лайн закупівлі широкого спектру матеріально-технічних засобів (спорядження та індивідуальні засоби захисту військовослужбовця, обладнання польового табору, засоби протидії саморобним вибуховим пристроям та розмінування, оптико-електронні прилади, засоби зв’язку, запасні частини до ОВТ); здійснювати оперативний обмін надлишковим майном між державами-учасницями; створювати спільні/багатонаціональні запаси матеріально-технічних засобів.
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Як повідомляв УНІАН, 9 серпня уряд затвердив угоду з Організацією НАТО з підтримки та постачання про партнерство з підтримки спільного управління предметами постачання, яку було вчинено 1 грудня 2016 року у м. Капеллені, Велике Герцогство Люксембург.