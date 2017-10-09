НАТО не хоче "нової Холодної війни" з Росією - Столтенберг

НАТО не хоче «нової Холодної війни» з Росією, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наприкінці чотириденного засідання парламентської асамблеї альянсу. Про це пише "Радіо свобода".

«Ми стурбовані … відсутністю прозорості (з боку Росії), що стосується військових навчань», – сказав Столтенберґ 9 жовтня у столиці Румунії Бухаресті. Він згадав спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід», що відбулися у вересні.

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Водночас генеральний секретар НАТО заявив: «Росія – наш сусід… Ми не хочемо ізолювати Росію, ми не хочемо нової Холодної війни».

За словами Столтенберґа, альянс посилив авіапатрулювання над Чорним морем «у відповідь на агресивні дії Росії в Україні».

Союз НАТО перервав усю практичну співпрацю з Росією ще навесні 2014 року, після окупації Росією українського Криму, і залишив тільки майданчик Ради НАТО – Росія для політичних контактів із Москвою.