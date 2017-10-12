Затримано ще одного підозрюваного у "справі Онищенка", який більше року переховувався від слідства

Сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом САП затримали ще одного ймовірного учасника злочинної організації з розкрадання природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», який переховувався від слідства та був оголошений у розшук з серпня 2016 року. Про це повідомляється на сайті НАБУ, при цьому прізвище затриманого не називається.

В повідомленні сказано, що «затриманий підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України.

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Зокрема, йдеться про: участь у злочинній організації; заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, вчинене в складі злочинної організації; легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; фіктивне підприємництво».

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу.

В повідомленні нагадується, що НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», у грудні 2015 року.

За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 млрд грн, внаслідок чого ПАТ «Укргазвидобування» завдано збитків на суму більш ніж 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у «газовій схемі» 29 осіб.

Наразі 7 осіб, у тому числі народний депутат України Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб направлено до суду, із них щодо 7 осіб набрали законної сили обвинувальні вироки.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року в НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є народний депутат Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

7 вересня 2017 року у НАБУ заявили про затримання одного з імовірних учасників злочинної організації з розкрадання природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування».