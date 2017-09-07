НАБУ затримало підозрюваного у "справі Онищенка", якого шукало більше року

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали одного з підозрюваних у справі про розкрадання природного газу в Україні, відомій також як "справа Онищенка", повідомляє прес-служба НАБУ.

Читайте такожГоловного фігуранта "газової справи" Онищенка будуть судити заочно через втечу - керівник САП"Ця особа переховувалась від слідства, систематично змінюючи місце проживання - з літа 2016 року її оголошено в розшук. Врешті детективи НАБУ встановили місцезнаходження та 5 вересня затримали розшукувану особу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією НАБУ, сьогодні затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 55 млн грн.

Співучасника "газової схеми" підозрюють у вчиненні злочинів за сімома статтями Кримінального кодексу, серед яких - участь у злочинній організації, заволодіння чужим майном, відмивання та приховування доходів, отриманих незаконним шляхом.

Як повідомляв УНИАН, НАБУ веде розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування" у грудні 2015 року.

За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 млрд грн, внаслідок чого "Укргазвидобуванню" завдано збитків більш ніж на 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до "газової схеми" 29 осіб. Вісім з них, у тому числі народний депутат Олександр Онищенко, перебувають у розшуку. 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.