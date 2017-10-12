Суд відправив заступника міністра оборони під домашній арешт

Заступнику міністра оборони України Ігорю Павловському обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Як передає кореспондент УНІАН, суддя Солом’янського райсуду Києва Владлена Лазаренко відмовила в задоволенні клопотання прокурорів САП про обрання запобіжного заходу для Павловського у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в сумі 75 млн грн. Натомість суддя застосувала інший запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

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Згідно з ухвалою суду, впродовж двох місяців Павловський має постійно перебувати за місцем проживання у Житомирі. Також його зобов’язано за першим викликом прибувати до слідчого, прокурора, слідчого-судді, а також утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні. Він також має здати закордонний паспорт та інші документи, що дозволяють йому виїзд за межі території України. Термін дії цієї ухвали - до 10 грудня поточного року

Павловського було звільнено з-під варти в залі суду. Він заявив журналістам, що подаватиме апеляцію на дану ухвалу, оскільки не вважає себе винним в інкримінованому йому злочині. А, за словами прокурора САП, обвинувачення визначиться з апеляцією зі свого боку, коли отримає повний текст ухвали.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура виявили корупційну схему з розтрати понад 149 млн грн державних коштів під час закупівлі пального для Міноборони.

11 жовтня під час проведення обшуків було затримано заступника міністра оборони Павловського і директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулєвича.

Ще двоє підозрюваних у справі – службовець відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів і працівник Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

Сьогодні, 12 жовтня, детективи НАБУ повідомили про підозру у розтраті понад 149 млн грн під час закупівлі пального всім чотирьом посадовим особам Міноборони. Їм інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.