САП просить арештувати заступника Полторака із заставою 75 мільйонів гривень, той заперечує провину (відео)

Заступник міністра оборони Ігор Павловський, підозрюваний у розтраті 149 млн гривень при закупівлі пального у фірми "Трейд Коммодіті", заперечує причетність до цієї процедури. Про це він сказав 12 жовтня на засіданні Солом'янського районного суду Києва щодо обрання йому запобіжного заходу, повідомляє Українська правда.

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Павловський заявив, що незважаючи на підвищення цін тендерним комітетом та департаментом державних закупівель, Міноборони закуповувало пальне за найнижчими цінами. "Тим самим забезпечило обороноздатність нашої держави та забезпечення виконання завдань Збройними силами України безпосередньо в зоні АТО" – додав він.

Також, за словами Павловського, до його посадових обов'язків не входить визначення ціни. "Я цілком не згоден з обвинуваченням" – заявив Павловський.

Окрім того, заступник міністра зазначив, що в квітні повернув певну кількість неякісного пального, наклавши штрафні санкції. "І з тих пір жодного представника "Трейд Коммодіті" на жодній нараді в міністерстві я не бачив" – сказав Павловський.

Як передає кореспондент УНІАН, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просять суд обрати заступнику міністра оборони Ігорю Павловському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 75 мільйонів гривень. Представник САП зауважив, що заступник міністра підозрюється в особливо тяжкому злочині, за скоєння якого передбачено від 8 до 12 років ув’язнення, і тому САП наполягає на саме такому запобіжному заході.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура виявили корупційну схему з розтрати понад 149 млн грн державних коштів під час закупівлі пального для Міноборони.

Заступника міністра оборони Павловського і директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулєвича було затримано 11 жовтня під час проведення обшуків.

Ще двоє підозрюваних – службовець відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів і працівник Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

Сьогодні детективи НАБУ повідомили про підозру у розтраті понад 149 млн грн під час закупівлі пального всім чотирьом посадовим особам Міноборони. Їм інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.