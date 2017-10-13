Делегацію Генштабу Росії не пустили у США

Делегації російського Генштабу не дали американські візи.

Генерали, у тому числі заступник міністра оборони РФ Андрій Третяк, планували взяти участь у спільному з представниками Китаю брифінгу в штаб-квартирі ООН з проблем розгортання протиракетної оборони США, передає Радіо Свобода.

Про це з Нью-Йорка повідомив начальник головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Олександр Ємельянов, який виступив 12 жовтня на російсько-китайської зустрічі в кулуарах Першого комітету Генеральної Асамблеї ООН, що займається питаннями роззброєння.

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З російського боку були присутні кілька представників Міноборони РФ, але делегацію російського Генштабу в США не пустили.

Про причини такого рішення американської влади поки невідомо.