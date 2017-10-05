Окупанти просять Генштаб РФ розмістити на Донбасі війська на постійній основі – ІС

Командування російсько-окупаційних військ пропонує Генштабу збройних сил РФ на постійній основі дислокувати в тимчасово окупованих районах Донбасу штатні батальйонні тактичні групи.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат України Дмитро Тимчук.

За даними групи ІС, командуванням 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ на розгляд Генштабу ЗС РФ направлено пропозиції відмовитися від застосування на ротаційній основі частин і підрозділів російських збройних сил зі складу різних оперативних об'єднань, що беруть участь у бойових діях на території України проти Збройних сил України.

Читайте такожБойовики готуються до захоплення частини сірої зони під Донецьком – ІС

«Пропонується сформувати зі складу частин і підрозділів 8 армії Південного військового округу ЗС РФ штатні батальйонні тактичні групи (БТГр), які на постійній основі дислокуватимуться і вестимуть бойові дії на окупованих територіях Луганської й Донецької областей України», - йдеться в повідомленні.