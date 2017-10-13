Бліцкриг з повернення Росії до ПАРЄ провалився - Ар'єв

Бліцкриг з повернення делегації Російської Федерації до сесійної зали Парламентської асамблеї Ради Європи провалився. Про це повідомив голова постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ, народний депутат від “Блоку Петра Порошенка” Володимир Ар'єв у Facebook.

"Отже, підсумок: бліцкріг-сценарій по РФ в ПАРЄ поламали спільними зусиллями. Але будемо дуже пильними. Дякую українській делегації! Знову довели що лише спільні дії дають результат. Ми з Оленою Сотник та Григорієм Логвинським вчора билися на Спільному комітеті щоб запобігти реалізації швидкого сценарію. Вдалося - більшість не готові іти назустріч російському шантажу, що керівники РЄ в розмовах зі мною визнали одразу по закінченню засідання. Ну а робота посла Дмитра Кулеби - взагалі вище усіляких похвал", - заявив Ар'єв.

"В результаті... на бюро ПАРЄ від Ягланда сьогодні вимагали жорсткої позиції на перемовинах в Москві і взагалі подати в суд на РФ через несплату внесків. Атмосфера змінюється. І змінюється не сама по собі, а через спільні дії і синергію українців в РЄ", - додав голова постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ.

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Як повідомляв УНІАН, Росія відмовилася сплачувати членські внески в Раді Європи за 2017 рік до відновлення повноважень її делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи.

Головуючий на осінній сесії ПАРЄ в.о. президента асамблеї сер Роджер Гейл назвав безпрецедентним викликом відмову РФ сплачувати внески.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявляє, що фінансові лобісти використовують відмову Росії сплачувати внески в Раду Європи з метою змусити організацію піти на поступки РФ.

11 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію, яка може створити умови для зняття політичних санкцій з делегації Російської Федерації.

У той же час, Комітет міністрів РЄ не підтримав створення робочої групи для пошуку механізму повернення російської делегації в сесійну залу Парламентської асамблеї.