ПАРЄ затвердила резолюцію про скасування політичних санкцій проти Росії

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, яка може створити умови для зняття політичних санкцій з делегації Російської Федерації. Як повідомляється на сайті Асамблеї, за відповідне рішення проголосувало 90 членів ПАРЄ, проти - 7, і утрималося - 16.

Зокрема, зазначається, що ПАРЄ сьогодні закликала провести четвертий саміт Ради Європи та «зберегти і в подальшому зміцнити загальноєвропейський проект у Європі, який серйозно змінився з часу проведення останнього саміту 12 років тому».

При цьому члени Асамблеї закликали країн-членів «гармонізувати правила участі в статутних органах організації».

Читайте такожПовернення Росії до Ради Європи стане перекривленням реальності - Клімкін

Накладення санкцій на делегацію РФ призупинило її повноваження в Асамблеї, що у підсумку не дозволяє їй брати активну участь в роботі ПАРЄ. Водночас, Росія продовжує брати участь у Раді міністрів Ради Європи, яка повинна була нести головну відповідальність за підготовку до проведення саміту РЄ. Члени Асамблеї вирішили, що ПАРЄ повинна також брати активну участь у підготовці до зазначеного саміту, і тому було запропоновано, щоб обидві ці статутні організації були сумісними в плані країн-учасниць.

У проекті відповідної резолюції, підготовленої італійцем Мікеле Ніколетті, сказано: «Асамблея відзначає, що ефективна підготовка до саміту вимагає розвитку взаємодії між усіма секторами організації, скоординованої її генеральним секретарем, і більш важливо між її двома статутними органами. Хоча, головна відповідальність лежить на Комітеті міністрів, Асамблея, яка посилена останніми реформами, повинна відігравати важливу роль у підготовці до саміту, особливо, коли вона відстоює цю ідею впродовж кількох років».

«Зараз спостерігається невідповідність у складі учасників двох статутних органів: слідом за незаконною анексією Криму Російською Федерацією та з цієї причини застосування Асамблеєю санкцій щодо російської парламентської делегації, впродовж трьох років... Російська Федерація брала участь у діяльності та була представлена лише в одному з двох статутних органів організації, а саме у Раді міністрів, але не у Асамблеї. Асамблея жалкує, що у відповідь на цю ситуацію, Російська Федерація 30 червня 2017 року оголосила своє рішення, що вона призупиняє виплату свого внеску в бюджет Ради Європи на поточний рік до повного беззастережного відновлення повноважень делегації її Федеральної асамблеї у Парламентській асамблеї ради Європи», - йдеться у резолюції.

«Асамблея вважає, що загальна ситуація у організації сьогодні є контрпродуктивною, особливо це негативно впливає на її загальну продуктивність як на захисника прав людини та демократії на континенті, і тому це не відповідає інтересам громадян 47 країн-членів», - наголошується у документі.

Як повідомляв УНІАН, Росія відмовилася платити членські внески в Раду Європи за 2017 рік до відновлення повноважень делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи.

Головуючий на осінній сесії ПАРЄ в. о. президента асамблеї сер Роджер Гейл назвав безпрецедентним викликом відмову РФ платити внески.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявляє, що фінансові лобісти використовують відмову Росії платити внески в Раду Європи з метою змусити організацію піти на поступки РФ.

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи хоче, щоб повернення делегації Російської Федерації в сесійний зал Ради Європи було можливим тільки після деокупації Криму і Донбасу.