РФ прийняла рішення вводити війська у Крим ще до отримання листа Януковича (документ)

Екс-депутат Держдуми Російської Федерації Ілля Пономарьов, який вважається одним з ключових свідків Генпрокуратури у справі про держзраду Віктора Януковича, свідчить, що запрошення членам Ради Федерації РФ розсилалися ще до появи листа президента-втікача до Путіна «про використання військ РФ на території України». Це випливає з протоколів допиту Пономарьова, який відбувся 19 грудня 2016 року. Копії протоколу «Главкому» надало джерело в ГПУ.

Відповідно, за словами Іллі Пономарьова, агресія Росії була неминучою. «Наскільки я розумію з точки зору хронології, рішення про скликання Ради Федерації було прийнято раніше, ніж прийшло вказане звернення Януковича В.Ф. Від моїх знайомих сенаторів, від кого саме на сьогоднішній момент вже не пам'ятаю, мені відомо, що членів Ради Федерації обдзвонювали та розсилали запрошення на зазначене позачергове засідання Ради Федерації ще 28.02.2014 р.», - вказано у протоколі. Нагадаємо, що лист Януковича Путіну датований 01.03.2014 року.

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Далі в протоколі допиту Пономарьов вказує, що про існування листа Януковича йому стало відомо з повідомлень в ЗМІ, а його копію він побачив 3 березня 2014 року під час трансляції засідання Радбезу ООН: «Я особисто зазначеного звернення Януковича В.Ф. не бачив, читав про нього в ЗМІ, а також бачив, як Постійний представник Росії в ООН Чуркін показував копію зазначеного заяви на засіданні Ради Безпеки ООН 03.03.2014».

У той же час, багато публічних виступів Пономарьова дещо суперечать його свідченням, зафіксованим у протоколі допиту. Зокрема, в своєму недавньому інтерв'ю він вказує, що знав про існування листа: «Суть у тому, що Янукович написав листа з проханням ввести війська. Цей лист було показано публічно на засіданні Ради Федерації. Відповідно, ми, як парламентарі, про це знали і давали свідчення, що цей лист був, що він зачитувався... Янукович не мав права писати цей лист, тому звідси, з точки зору українського права, і виникає склад державної зради. А ми, як свідки, говорили про те, що він був і вплинув на дії Росії, що, власне, і становить зраду».

Поза тим, зафіксовані у протоколах свідчення Пономарьова для ГПУ багато в чому схожі з раніше опублікованими копіями допитів іншого колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, розстріляного в Києві, якого прокуратура також довгий час називала ключовим свідком у справі Януковича. Вороненков також у своїх свідченнях посилався багато в чому на повідомлення в ЗМІ. До цих пір в рамках процесу проти екс-президента-втікача держзвинувачення не змогло скористатися раніше даними письмовими свідченнями Вороненкова для ГПУ. У свою черги адвокати Януковича, які мають доступ до всіх матеріалів справи і протоколів допиту, неодноразово використовували в процесі ці протиріччя або розпливчасті формулювання свідків на свою користь.