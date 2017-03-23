У ГПУ допускають посилення охорони екс-депутата Держдуми Пономарьова після вбивства Вороненкова

У ГПУ вважають, що охорона екс-депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова після вбивства Дениса Вороненкова буде посилена.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Думаю, це питання зараз буде розглядатися якомога швидше, тому що ми не можемо втрачати свідків. Я думаю, що буде посилена охорона й Іллі Пономарьова", - заявила Вона.

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Радник глави МВС Ілля Ківа також повідомив, що буде посилена охорона з метою дотримання безпеки всіх осіб, які знаходяться у судовому процесі у справі про держзраду Януковича.

"Всі дії, які повинні бути здійснені, вони відбуваються. Зараз виставлена охорона. Лікарі виконують свою роботу. Всі працюють. Зараз буде переглянуто, і посилено охорону з метою дотримання безпеки всі осіб, які перебувають у цьому судовому процесі (по справі Януковича, - ред.)", - заявив Ківа.

Нагадаємо, Ілля Пономарьов, єдиний депутат Держдуми РФ, який виступив проти анексії Криму, підтвердив, що вбитий в четвер зранкук в Києві екс-депутат Держдуми Денис Вороненков йшов на зустріч з ним. У даний момент Пономарьов вже не є депутатом і в 2016 році отримав посвідку на проживання в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва сталася перестрілка, убитий колишній депутат Держдуми РФ і поранені ще дві людини. Цю інформацію підтвердив начальник ГУ Нацполиции в Києві Андрій Крищенко.

Денис Вороненков, колишній депутат Держдуми, восени минулого року виїхав з Росії, а в грудні отримав українське громадянство. Вороненков також підтвердив, що дав свідчення у справі колишнього президента України Віктора Януковича.