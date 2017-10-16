Справа про розтрату у Міноборони: затриманому інвестору повідомили про підозру - НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру інвестору компанії "Трейд Комодіті" Володимиру Трофименку, якого сьогодні затримали за підозрою у розтраті державних коштів при закупівлі пального для Міністерства оборони України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ.

"За версією слідства, затриманий за попередньою змовою зі службовцями Міністерства оборони України вчинили злочин, у результаті якого державі завдано збитків у сумі понад 149 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура виявили корупційну схему з розтрати понад 149 млн грн державних коштів під час закупівлі пального для Міноборони.

11 жовтня під час проведення обшуків було затримано заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулєвича.

Ще двоє підозрюваних у справі – службовець відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів і працівник Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони. 12 жовтня детективи НАБУ повідомили про підозру у розтраті понад 149 млн грн під час закупівлі пального всім чотирьом посадовим особам Міноборони.