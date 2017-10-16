У НАБУ повідомили про затримання одного з інвесторів компанії, пов'язаної зі схемою розкрадання держкоштів Павловського

Слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка. Про це повідомили у прес-службі компанії, як пише "Українська правда".

У прес-службі компанії повідомили, що Трофименка доставили в НАБУ на вулицю Сурікова.

Затримання Трофименка відбулось майже одразу після його спільної прес-конференції з іншим інвестором "Трейд Коммодіті" Андрієм Адамовським, яка відбулася у понеділок вранці.

На прес-конференції Адамовський і Трофименко зокрема звинуватили НАБУ у необґрунтованості кримінальної справи проти "Трейд Коммодіті".

УП намагається отримати у НАБУ коментар з цього приводу.

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Як відомо, на прес-конференції 16 жовтня Андрій Адамовський заявив, що є інвестором "Трейд Коммодіті та заперечив зв'язок з цією компанією депутата Олександра Грановського.

Адамовський є "багаторічним бізнес-партнером та спільником" нардепа Олександра Грановського, однак сам Грановський свою причетність до "Трейд Коммодіті" заперечує.

На думку НАБУ і САП, "Трейд Коммодіті" причетна до злочинної схеми щодо закупівлі палива: слідчі підозрюють офіційного власника і директора компанії Вадима Майко та неформального керівника Володимира Гарькавого.

За даними ЗМІ, підозрювані у причетності до розкрадання посадовці ТОВ "Трейд Коммодіті" (Кам'янське) втекли.

11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за розтрату понад 149 млн грн держбюджету під час закупівель палива для МОУ. Ігоря Павловського заарештовано на 2 місяці.

12 жовтня НАБУ повідомило про підозру ще 2 чиновникам Міноборони у розтраті державних коштів при закупівлі палива.