Під ВР проходить мітинг за скасування депутатської недоторканності та створення Антикорупційного суду

Під Верховною Радою України розпочався мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін до виборчого законодавства, а також створення Антикорупційного суду.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції перебувають на площі Конституції, а також частково на вулиці Грушевського і в Маріїнському парку.

Мітингувальники тримають символіку партій «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», Національний корпус, а також Добровольчого українського корпусу “Правий сектор”.

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Біля будівлі парламенту встановлені дві сцени, з яких виступають організатори акції. На головній сцені перебувають народний депутат від фракції “Самопоміч” Єгор Соболєв, позафракційний народний депутат Юрій Левченко і позафракційний народний депутат Віктор Чумак.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля Верховної Ради запланована акція «Велика політична реформа». Її організатори, серед яких партія «Рух нових сил», «АвтоМайдан», «Антикорупційний штаб», громадський рух «Чесно», висувають вимоги: внести зміни до закону про вибори в частині впровадження відкритих партійних списків, скасувати депутатську недоторканність, створити в Україні Антикорупційний суд. У центрі Києва у зв'язку з акцією протесту посилено заходи безпеки та частково перекрито деякі вулиці, зокрема, вулицю Інститутську (Небесної Сотні). Правопорядок забезпечують 3,5 тис. правоохоронців.