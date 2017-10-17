Безпрецедентні заходи безпеки: Раду, АП і Кабмін оточили наряди поліції і Нацгвардії, центр Києва стоїть в заторах

Ще з ночі центральні вулиці Києва, де розташовано будівлі Верховної Ради і Адміністрація президента, оточили посилені наряди правоохоронців, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

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У центрі частково перекриті вул. Грушевського, Інститутська, Липська, повністю перекриті вул. Лютеранська, Круглоуніверситетська, Городецького, Шовковична. На під'їзді до Городецького з Європейської площі перевіряють автомобілі, повідомляє 112.ua.

Столична адміністрація вже розповсюдила повідомлення, що на центральні вулиці не будуть пускати навіть громадський транспорт, автобуси тимчасово курсуватимуть в об'їзд.

Біля самої Ради чергують близько 500 бійців Нацгвардії, також працює поліція. Навколо ВР також стоять металеві рамки, людей перевіряють на наявність зброї та небезпечних речовин.

Начальник управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко повідомив про те, що за різними оцінками, планується, що на протести під ВР зберуться до 10 тис. людей.

"До нас надійшло кілька заявок на проведення акцій під ВР, заявки про досить велику кількості людей, за різними оцінками, планується до 10 тис. людей під ВР. Крім цього, додаткові перекриття руху у зв'язку з офіційним візитом президента Мальти. В даний час 3,5 тис. правоохоронців, це і військовослужбовці Нацгвардії, які охороняють громадський порядок у центрі міста. При ускладненні оперативної обстановки можуть бути задіяні додаткові сили", - повідомили в поліції.

Також Андрій Крищенко зазначив, що в даний час безладів та провокацій в урядовому кварталі немає.

"Безладів та провокацій немає. Нами встановлені рамки металошукачів, детекторів для забезпечення безпеки громадян, які прийдуть. І кількість металошукачів, рамок дає можливість нам за 2,5-3 години на футбольних матчах перевірити 50-55 тис. вболівальників, тому вони не нашкодять громадянам мирно пройти. А всі спекуляції прорватися через рамки, я вважаю, будуть свідомою провокацією під гаслами, що поліція обмежує мирні збори", - додав Крищенко.

На сьогодні лідери кількох політичних партій та громадських організацій анонсували масштабний мітинг на підтримку проведення в Україні політичної реформи.

За даними АвтоМайдану, люди активно підходять в урядовий квартал. Присутні вже кілька тисяч.

Крім цього, біля Дому профспілок в центрі Києва зібралися декілька сот людей для участі в мітингу опозиції За даними ЗМІ, люди переважна більшість з яких поважного віку, не раз були помічені в подібних акціях, Наразі вони вишикувалися для ходи до Ради.