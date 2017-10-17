Саакашвілі закликав учасників акції біля ВР вимагати відставки Порошенка

Лідер партії «Рух нових сил» Михеїл Саакашвілі закликав учасників акції біля Верховної Ради, в разі невиконання їхніх вимог, наполягати на відставці президента України Петра Порошенка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі заявив зі сцени під час мітингу на площі Конституції біля Верховної Ради.

«Якщо сьогодні Порошенко востаннє не почує нас і спробує виграти час, як він робить усі ці три роки, тоді, мені здається, нам всім треба переміститися зовсім в інше місце з цієї площі.

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Я закликаю киян після робочого дня, тому що ми нікуди не розходимося, прийти сюди, приєднатися до нас і вимагати лише одного - вже щоб Порошенко подумав, щоб залишити свій пост», - заявив Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, з ранку під Верховною Радою відбувається мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін до виборчого законодавства, а також створення Антикорупційного суду.

Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» і ряд громадських організацій.