Мітингувальники можуть спробувати штурмувати Раду з використанням вибухових пакетів - МВС

Мітингувальники під парламентом можуть спробувати штурмувати Раду з використанням вибухових пакетів. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в Facebook.

"Напевно, розраховують на «ефект натовпу». Правоохоронці зберігають спокій і холодний розум, але готові до будь-яких викликів і позаштатних ситуацій... На грубі правопорушення підрозділи МВС готові реагувати адекватно, тільки в межах наділених повноважень. Ніякі антидержавні провокації не пройдуть", - написав він.

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У той же час, за словами нардепа Ігоря Мосійчука, мета штурму - привести до сесійної зали парламенту Міхеїла Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, у Києві під стінами Верховної Ради проходить мітинг опозиції. Організатори та учасники заходу вимагають від парламенту скасувати депутатську недоторканність, змінити виборче законодавство, зробивши партійні списки відкритими, а також створити антикорупційний суд.

Правопорядок у центрі столиці охороняють близько 3,5 тис. силовиків, частково перекрито рух транспорту. За різними оцінками, участь в акції протесту під будівлею парламенту приймають кілька тисяч чоловік.