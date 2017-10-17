Мітингувальники під Радою під вигуки "м*дак" закидали депутата Гончаренка яйцями (відео)

Мітингувальники під Верховною Радою закидали яйцями депутата від БПП Олексія Гончаренка. Відповідне відео у YouTube опублікував "ЄвроМайдан".

Нардеп хотів пройти до будівлі парламенту через натовп учасників мітингу, та його закидали яйцями й почали скандувати "Мудак" та "Губотяп".

Читайте такожПарасюк пояснив, чому влаштував бійку у Раді з "Опоблоком" (відео)

У свою чергу, народний обранець обізвав мітингувальників придурками, після чого у супроводі правоохоронці попрямував у сторону Ради.

Як повідомляв УНІАН, під Верховною Радою стався конфлікт між народним депутатом Володимиром Парасюком і начальником Управління державної охорони України Валерієм Гелетеєм.

Під час словесної суперечки Парасюк зі словами "Хто гамнюк, б*ядь?" спробував вдарити Гелетея ногою.