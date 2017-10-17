Лещенко про бійку Парасюка: "спіткнувся, впав і зачепився за Гелетея" (відео)

Народний депутат від БПП Сергій Лещенко на своїй сторінці у Facebook прокоментував інцидент між депутатом Володимиром Парасюком та начальником УДО Валерієм Гелетеєм.

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"Я там був і бачив, що насправді сталося. Там біля Ради який горб! І темрява, і пісок. Ну, Парасюк спіткнувся, впав і зачепився за Гелетея", - йдеться у його повідомленні у Facebook.

Лещенко додав, що треба призначити службову перевірку та винести догану за те, що в нас "клоуни керують державною охороною".

Як повідомляв УНІАН, під Верховною Радою стався конфлікт між народним депутатом Володимиром Парасюком і начальником Управління державної охорони України Валерієм Гелетеєм.

Під час словесної суперечки Парасюк зі словами "Хто гамнюк, б*ядь?" спробував вдарити Гелетея ногою.

Раніше журналіст "Радіо Свобода" Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook прокоментував зустріч із начальником УДО Гелетеєм щодо нападу його охоронців на представників ЗМІ під час зйомок весілля сина Луценка.

"Військовослужбовець упав. Там який горб! У темряві, пісок. Спіткнувся, впав і зачепився за оператора", - передав Ткач слова начальника УДО.