Парасюк прокоментував бійку з Гелетеєм під Радою (відео)

Народний депутат Володимир Парасюк розповів про бійку, яка сталася під час протестів під Верховною Радою з начальником Управління державної охорони України Валерієм Гелетеєм.

"Найбільшою провокацією сьогодні є те, що влада не чує народ. А те, що сталося з Гелетеєм – це моя особиста позиція. Я його перший не чіпав. І, повірте мені, я не переходив на особистості. Пан Гелетей мене образив, він по-хамськи до мене ставився. От я йому і відповів", - заявив Парасюк в інтерв'ю 24 каналу.

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По-перше, каже нардеп, він до начальника УДО звертався на Ви, а той до нього на ти.

"Через цю людину сотні добровольців загинули в Іловайському котлі. Я до нього зневажливо ставлюся. Такі люди, як він, повинні перебувати у місцях позбавлення волі", - заявив депутат.

Як повідомляв УНІАН, під Верховною Радою відбувся конфлікт між народним депутатом Володимиром Парасюком та начальником Управління державної охорони Валерієм Гелетеєм.

Під час словесної перепалки Парасюк зі словами "Хто гамнюк, б*ядь?" спробував вдарити Гелетея ногою.

Начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей вважає, що Парасюк "демонструє неадекватну й антисоціальну поведінку, прикриваючись депутатською недоторканністю".