Політв’язні у РФ: путінський режим запроторив за ґрати 61 українця

На території Росії та окупованого Криму під вартою з політичних мотивів перебуває 61 громадянин України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила координатор медійної ініціативи за права людини, правозахисниця Марія Томак сьогодні на прес-конференції в Києві.

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«На сьогоднішній день за нашими підрахунками 61 громадянин України перебуває під вартою на території Росії або окупованого Криму з політичних мотивів, з них – 23 особи вже отримали вироки», - заявила вона.

«За останні місяці ми маємо «зливу» нових, тобто, раніше було відносне затишшя, починаючи з нового року, арешту Балуха і до літа», - додала Томак.

За її словами, від початку літа на території окупованого Криму та на території Росії було затримано 18 громадян України.