Політв’язні у РФ: путінський режим запроторив за ґрати 61 українця
Від початку літа на території окупованого Криму та на території Росії було затримано 18 громадян України.
На території Росії та окупованого Криму під вартою з політичних мотивів перебуває 61 громадянин України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила координатор медійної ініціативи за права людини, правозахисниця Марія Томак сьогодні на прес-конференції в Києві.
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«На сьогоднішній день за нашими підрахунками 61 громадянин України перебуває під вартою на території Росії або окупованого Криму з політичних мотивів, з них – 23 особи вже отримали вироки», - заявила вона.
«За останні місяці ми маємо «зливу» нових, тобто, раніше було відносне затишшя, починаючи з нового року, арешту Балуха і до літа», - додала Томак.
За її словами, від початку літа на території окупованого Криму та на території Росії було затримано 18 громадян України.