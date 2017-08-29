У Криму проти українського політв'язня Балуха відкрили нову кримінальну справу

У тимчасово окупованому Криму стосовно незаконно засудженого українця Володимира Балуха відкрили нову кримінальну справу. Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

"Після того, як Володимир Балух та його адвокат подали скаргу до поліції на незаконні дії начальника Роздольненського ІТТ Валерія Ткаченка, який ображав і вдарив українця, Ткаченко подав у відповідь свою скаргу на українця. За заявою Ткаченка Слідчий комітет РФ 22 серпня 2017 року порушив кримінальну справу стосовно Балуха за ч. 1 ст. 318 КК РФ (застосування насильства до представника влади)", - йдеться у повідомленні.

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У постанові про порушення кримінальної справи сказано, що Балух 11 серпня 2017 року "під час ранкового огляду камер ІТТ у коридорі вдарив ліктем у живіт капітана Валерія Ткаченка, після чого політв'язень зайшов у камеру №2, узяв флакон миючого засобу і знову вдарив начальника ІТТ по правій руці".

За інформацією адвокатів українця, начальник ІТТ селища Роздольне Ткаченко сам напав на Балуха, а саме - вдарив, ображав нецензурною лайкою, принижував за національною ознакою. Все це було зафіксовано на відео в ІТТ.

Адвокат політв'язня подав заяви про протиправні дії начальника ІТТ до поліції.

Правозахисники переконані, що нова кримінальна справа свідчить про продовження переслідування Балуха з політичних мотивів навіть після неправосудного вироку.

Як повідомляв УНІАН, так званий "Роздольненський суд" 4 серпня 2017 року виніс вирок Балуху - 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тис. руб.

ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Активіста звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку. Балух свою провину не визнав. Захист заявив, що справа проти українця сфабрикована, і його вирок буде оскаржений.

Раніше активіст встановлював український прапор на даху свого будинку, а також табличку на стіні будинку "вулиця Небесної сотні 18".