Ділянку Порошенка в Києві обнесли колючим дротом й охороняють невідомі люди (фото)
Невідомі чоловіки у цивільному одязі та у камуфляжі без розпізнавальних знаків перебувають на території ділянки президента.
Земельну ділянку президента України Петра Порошенка на вулиці Радіальній, 5, на Печерську у центрі Києва взяли під охорону невідомі.
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Журналісти зафіксували, що над парканом ділянки президента Порошенка розтягнули колючий дріт, зрізали дерева по периметру, передають "Схеми".
На території перебувають невідомі чоловіки у цивільному одязі та у камуфляжі без розпізнавальних знаків. На запитання, що вони тут роблять, чоловіки відповіли, що здійснюють охорону, відмовившись називати структуру, яку представляють.
Як повідомляла нардеп Вікторія Войціцька на сторінці в Facebook, до приватної резиденції президента України Петра Порошенка стягнули силовиків та військову техніку.