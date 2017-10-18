Ділянку Порошенка в Києві обнесли колючим дротом й охороняють невідомі люди (фото)

Земельну ділянку президента України Петра Порошенка на вулиці Радіальній, 5, на Печерську у центрі Києва взяли під охорону невідомі.

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Журналісти зафіксували, що над парканом ділянки президента Порошенка розтягнули колючий дріт, зрізали дерева по периметру, передають "Схеми".

На території перебувають невідомі чоловіки у цивільному одязі та у камуфляжі без розпізнавальних знаків. На запитання, що вони тут роблять, чоловіки відповіли, що здійснюють охорону, відмовившись називати структуру, яку представляють.

Як повідомляла нардеп Вікторія Войціцька на сторінці в Facebook, до приватної резиденції президента України Петра Порошенка стягнули силовиків та військову техніку.