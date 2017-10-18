Ділянку Порошенка в Києві обнесли колючим дротом й охороняють невідомі люди (фото)

16:47, 18 жовтня 2017
Політика
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Невідомі чоловіки у цивільному одязі та у камуфляжі без розпізнавальних знаків перебувають на території ділянки президента.

Обнесена дротом ділянка Порошенка / radiosvoboda.org

Земельну ділянку президента України Петра Порошенка на вулиці Радіальній, 5, на Печерську у центрі Києва взяли під охорону невідомі. 

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Журналісти зафіксували, що над парканом ділянки президента Порошенка розтягнули колючий дріт, зрізали дерева по периметру, передають "Схеми".

radiosvoboda.org

На території перебувають невідомі чоловіки у цивільному одязі та у камуфляжі без розпізнавальних знаків. На запитання, що вони тут роблять, чоловіки відповіли, що здійснюють охорону, відмовившись називати структуру, яку представляють.

Як повідомляла нардеп Вікторія Войціцька на сторінці в Facebook, до приватної резиденції президента України Петра Порошенка стягнули силовиків та військову техніку. 

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Теги: #ділянка Порошенка#ділянка на Печерську#колючий дріт