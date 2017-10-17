До приватної резиденції Порошенка стягнули силовиків і техніку - нардеп (фото, відео)

До приватної резиденції президента України Петра Порошенка стягнули силовиків та військову техніку. Про це повідомляє народний депутат Вікторія Войціцька на сторінці в Facebook.

"Те, що сьогодні задля забезпечення порядку в місцях проведення акцій в центрі було задіяно багато силовиків - Ок, розумію, і добре, що день пройшов без суттєвих ексцесів. Але поясніть, нащо стільки людей та техніки нагнали для охорони приватної резиденції президента? Та ще й дорогу перекрили на певний час? Тут кого боятись?", - йдеться в повідомленні нардепа.

За словами Войціцької, самі силовики пояснюють свою присутність там у великій кількості "проведенням навчань".

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Як повідомляв УНІАН, зранку під Верховною Радою відбувається мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін до виборчого законодавства, а також створення Антикорупційного суду. Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» і низка громадських організацій.