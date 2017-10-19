Силовики заблокували прохід до Ради з боку Садової (фото, відео)

За словами депутата від БПП Сергія Лещенка, наразі близько сотні правоохоронців заблокували прохід до Верховної Ради з боку Садової.

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"Причина - намагання пронести в табір пластикові меблі", - йдеться у повідомленні нардепа на його сторінці у Facebook.

Також Лещенко опублікував відео, на якому видно, як силовики блокують прохід до парламенту.

Як повідомляв УНІАН, зранку мітингувальники безперешкодно пропустили депутатів на свої робочі місця. Але як діятимуть, якщо нардепи не виконають їхніх вимог, мітингувальники поки не вирішили.

Крім цього, прес-служба МВС повідомила, що ситуація під стінами Верховної Ради, де відбувається акція протесту, залишається спокійною.