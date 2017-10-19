Активісти пропустили всіх нардепів на засідання, ситуація під Радою спокійна (фоторепортаж, відео)

Зранку мітингуючі безперешкодно пропустили депутатів на свої робочі місця, йдеться в сюжеті ТСН. Але як діятимуть, якщо нардепи не виконають їхніх вимог, мітингувальники поки не вирішили.

Крім цього прес-служба МВС повідомила, що ситуація під стінами Верховної Ради, де відбувається акція протесту, залишається спокійною.

Читайте такожРада почала розгляд законопроектів про скасування депутатської недоторканності (наживо)«Станом на 12 годину дня ситуація на місці масових заходів під стінами Верховної Ради залишається спокійною та контрольованою. Наразі під стінами парламенту перебувають близько 700 учасників акції. Поліція та сили Національної гвардії продовжують нести службу по забезпеченню громадської безпеки», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, біля Верховної Ради продовжується мітинг, учасники якого вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд та змінити виборче законодавство.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз на території наметового містечка та площі Конституції перебуває від 2 до 3 тис. осіб.