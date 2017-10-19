"Януковича немає вдома": адвокат розповів про невдачу у Ростові при спробі зустрітися із підзахисним

Адвокат екс-президента Віктора Януковича Максим Герасько заявив, що йому не вдалося зустрітися з підзахисним у Ростові-на Дону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Герасько повідомив на початку засідання Оболонського районного суду Києва з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Януковича у вчиненні державної зради.

За словами адвоката, він не зміг зустрітися з екс-президентом у Ростові-на-Дону, оскільки охоронці йому сказали, що Януковича немає вдома, він кудись поїхав.

Герасько назвав таку ситуацію порушенням права на захист.

Також адвокат повідомив, що у Ростовському обласному суді йому надали довідку, що Оболонський райсуд не направляв запит щодо встановлення відеоконференцзв'язку для проведення допиту Януковича.

Читайте такожУ ЄС визнали законним заморожування активів Януковича та його сина

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.