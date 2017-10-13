ГПУ викликає Януковича на допит 17 жовтня

Генеральна прокуратура України викликає екс-президента України Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, на допит 17 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ГПУ.

У повістці про виклик Януковича сказано, що йому, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, необхідно з’явитися 17 жовтня об 11.30 в каб. № 307 управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18 для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №42014000000000416 від 21.05.2014, зокрема, для допиту як підозрюваного.

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Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.