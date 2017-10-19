Під Раду намагаються пронести нові намети, поліція заблокувала спробу (відео)

17:42, 19 жовтня 2017
Політика
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Нардеп Дерев'янко намагався вести перемовини, щоб активістів пропустили.

Силовики заблокували спробу пронести намети / Скріншот

В урядовому кварталі біля Будинку офіцерів мітингувальники розвантажили 4 автомобілі з  наметами та пінопластом та намагались пронести в наметове містечко, поліція заблокувала цю спробу. 

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Позафракційний народний депутат Юрій Дерев'янко намагався вести перемовини, щоб активістів пропустили, телефонував голові столичного управління Нацполіції Андрію Крищенку, однак дозволу не отримав, передає "Українська правда".

Правоохоронці пояснюють, що наказу не пропускати намети немає, але немає можливості перевірити, чи немає всередині наметів та пенопласту заборонених предметів (зброї).

Зараз активісти з наметами та пінопластом стоять на перехресті поруч з готелем "Україна".

Раніше у четвер народний депутат з фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв заявив, що мешканці наметового містечка під Верховною Радою не хочуть розходитися і залишаються.

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