"Персони нон грата": у наметовому містечку під Радою складуть список людей, які "працюють на Новоросію або РФ"

У наметовому містечку під парламентом планують створити список «персон нон грата», які намагаються дискредитувати активістів. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат від «Самопомочі» Семен Семенченко, який координує учасників акції з символікою батальйону «Донбас».

«Сьогодні ми зберемо раду з старших груп. Вони складуть список персон нон грата - тих людей, які працюють або на Новоросію, або на Росію», - заявив він. За словами СеменченкА, на територію наметового містечка приходять люди, які дискредитують акцію.

«Дуже часто прихильники Мураєва і Рабіновича роздають гроші в ближніх кафе, і люди багато хто плутає, вони думають, що це тут. Сюди приходить велика кількість політиків, які працюють не на нашу країну або працюють під те, щоб нічого не змінювалося. Я маю на увазі, наприклад, Надію Савченко. Вони ходять сюди фотографуватися, а потім в ЗМІ з'являється: «Тут роздають гроші, тут бомж-майдан і тут проросійські».

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"Ми будемо цьому перешкоджати, ми не можемо ЗМІ перешкодити спотворювати реальність, а чесним ЗМІ - правильно транслювати. Ми можемо лише навести порядок тут», - сказав народний депутат.

Також учасники акції планують встановити КПП на кордонах наметового містечка.

«Будуть поставлені контрольно-пропускні пункти. Особам, які приходять сюди, щоб показати, що тут божевільні, теж буде надано медичну допомогу за межами табору», - заявив Семенченко.

Як повідомляв УНІАН, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили наметове містечко. Сьогодні на його території й площі Конституції перенбуває від 2 до 3 тис. осіб.