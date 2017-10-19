Розенблат заявив, що віз у Німеччину біжутерію для племінниць

Народний депутат України Борислав Розенблат заявив, що планував полетіти в Німеччину на лікування, маючи при собі не коштовності, а біжутерію. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам в Солом’янському районному суді міста Києва, де сьогодні планується розгляд клопотання Спеціальної антикорупційної прокуратури щодо покладення на нього нових процесуальних обов’язків.

Читайте такожНамагався вилетіти із аеропорту "Київ": прикордонники підтвердили затримання нардепа Розенблата

«Стосовно якихось там коштовностей, діамантів і все інше - це звичайна «набушна» провокація, тому що для них це головне, щоб дійсно зробити якийсь там «вибух», якщо вони біжутерію вважають дорогоцінностями... чи прості камінчики, вибачте, дрібнички якимись там діамантами, то мені просто шкода», - зазначив він.

За словами Розенблата, цю біжутерію він планував подарувати племінницям. «Це подарунки для моїх племінниць. Якщо це заборонено законом... Я вважаю, що ні. Якщо дійсно на сьогоднішній день НАБУ каже, що там є діаманти чи супер золоті вироби, вони повинні зробити оцінку і все-таки виставити. Якщо там сума набіжить 10-15 тис. грн, то я хочу, щоб ви дійсно розуміли, про що сьогодні йдеться», - сказав народний депутат.

Разом з тим Розенблат запевнив, що про намір полетіти на лікування в Німеччину, заздалегідь попереджував детективів НАБУ. «Практично весь минулий тиждень я провів у лікарні, і в принципі, я повідомив працівників НАБУ про те, що я маю намір на два дні, з 19 по 22, відбути до Німеччини за своїми особистими справами», - зауважив депутат.

Також Розенблат наголосив, що планував полетіти, оскільки його ніщо не обмежувало. «Була можливість, я від адвокатів отримав добро, тому що дійсно нас нічого не обмежувало і вирішив скористатися своїм правом», - підкреслив народний депутат.

Водночас прокурори, які подали клопотання в суд про покладення нових процесуальних обов’язків на Розенблата, повідомили, що термін дії попередніх процесуальних обов’язків закінчився 16 жовтня 2017 року.

Водночас Розенблат заявив, що правоохоронці забрали у нього паспорт та мобільний телефон.

«Що сьогодні відбулося, дійсно? Мене пограбували. У мене забрали всі телефони, забрали квитки, всі паспорти, забрали всі картки банківські», - сказав Розенблат.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ, сьогодні, 19 жовтня, об 11.00 в аеропорту «Київ» співробітники НАБУ затримали Розенблата під час спроби вилетіти до Кельна. При цьому він нібито при собі мав золото і діаманти.