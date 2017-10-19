"Мене пограбували": Розенблат, який намагався втекти з діамантами, поскаржився на детективів, що його затримали

Солом'янський суд Києва обирає запобіжний захід нардепу Бориславу Розенблату, якого вдень співробітники НАБУ зняли з рейсу до Німеччини.

Перед судом депутат прокоментував подію кореспонденту ТСН.

Розенблат стверджує, що з країни тікати не збирався, а лише хотів відвідати клініку після того, як попередній запобіжний захід щодо нього закінчився. У Німеччині він збирався пробути два дні. Депутат каже, що співробітники НАБУ вивели його просто з салону літака.

"Мене пограбували і порушили всі мої конституційні права. Забрали паспорти, кредитні картки, телефони, фактично всі речі", - так назвав депутат дії співробітників НАБУ.

За твердженням нардепа, в нього не було ані діамантів, ані золота, про які писали ЗМІ, а була лише біжутерія, яку він придбав на подарунок племінницям.

Також Розенблат стверджує, що у представників НАБУ не було рішення суду щодо обшуку та затримання і раніше він попередив Антикорупційне бюро про те, що збирається полетіти за кордон.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ, сьогодні, 19 жовтня, об 11.00 в аеропорту «Київ» співробітники НАБУ затримали Розенблата при спробі вилетіти до Кельна. При цьому нібито при собі Розенблат мав золото і діаманти.

Сам Розенблат написав у Facebook, що ще три дні тому попередив Національне антикорупційне бюро України про намір виїхати за кордон. «Особисто повідомив НАБУ про те, що планую на 3 дні виїхати за межі України, хоча і не зобов'язаний був про це повідомляти. Адже наразі відсутні будь-які заборони щодо мого пересування. Додав до заяви копії квитків у дві сторони. Але у НАБУ свої закони і порядки. Свавілля продовжується», - наголосив Розенблат.

Помічник голови Державної прикордонної служби України, прес-секретар ДПСУ Олег Слободян підтвердив затримання Розенблата в аеропорту «Київ» співробітниками НАБУ.