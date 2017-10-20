П’яне водіння: із 88 тисяч протоколів у цьому році суди розглянули лише половину

Цього року суди із 88 тисяч адмінпротоколів, складених за п’яне водіння, розглянули лише близько половини. Про це повідомив очільник Нацполіції Сергій Князев, передай прес-служба МВС.

«Із 88 тис. адміністративних протоколів, складених у цьому році за п'яне водіння – ст. 130 (Керування в нетверезому стані), суди розглянули лише половину. А якщо подивитися кінцевий результат, накладення штрафів та їх сплату, то це мізер по відношенню до того, скільки було виявлено правопорушень», - заявив Сергій Князєв.

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При цьому він сподівається на реальне притягнення винних до відповідальності.

«Я думаю, ми дуже скоро введемо ті проекти, законодавчі акти, реалізуємо по можливості, контроль за рухом транспорту і перевищенням швидкості, що є, мабуть, основною причиною ДТП, які призводять до смерті», - додав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, увечері 18 жовтня в центрі Харкова автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg, в результаті чого Lexus вилетів на тротуар вулиці Сумської і скоїв наїзд на пішоходів, п'ятеро з яких загинули на місці, ще шестеро - травмовані та доставлені до лікарні. 20-річну Олену Зайцеву, яка перебувала за кермом Lexus, затримали правоохоронці. В її крові експертиза не виявила алкогольних і наркотичних засобів. Прокуратура вимагатиме тримання її під вартою.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.