Харків'яни несуть квіти та свічки до місця нічної аварії (відео)
14:09, 19 жовтня 2017Суспільство
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На місці трагедії утворився своєрідний меморіал із квітів та свічок.
Харьковчане несут цветы и свечи к месту ночной аварии, во время которой погибли 5 человек
Харків'яни несуть квіти та свічки до місця нічної аварії, під час якої загинули 5 людей. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Смертельна аварія сталась у самому центрі Харкова. На перехресті не розминулися два позашляховики, одне авто відкинуло у натовп людей. Двоє потерпілих, зокрема вагітна жінка перебувають у вкрай важкому стані.
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Свідки ДТП розповіли, що водійка Lexus була нетверезою, але за попередніми висновками експертизи у крові дівчини не знайшли жодного сліду алкоголю.
На місці трагедії утворився своєрідний меморіал із квітів та свічок. Жителі Харкова щиро сподіваються, що всі винні у трагедії будуть показані.
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