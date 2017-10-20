Розенблат розповів, скільки йому коштували "подарунки для діточок"

Народний депутат Борислав Розенблат переконує, що хотів перевезти до Німеччини золота на суму до 17 тисяч гривень.

Про це він заявив у коментарі кореспонденту "Української правди" перед судовим засіданням у п‘ятницю.

"Я віз подарунок моїм племінницям на день народження. Я купив їх в крамниці по всіх документах. Золотих виробів я перевозив десь приблизно на 15-17 тисяч гривень", – сказав він.

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Крім того, Розенблат запевнив, що не перевозив жодних діамантів.

"Якщо НАБУ мені їх дасть – я подарую їх вам", – зазначив нардеп.

На уточнення, чому цих прикрас не було у митній декларації, Розенблат відповів: "Я не повинен був їх вказувати в митній декларації. До 10 тисяч євро можна ввозити без декларації".

Крім того, нардеп прокоментував перемогу фірм його дружини на тендерах на суму 67 мільйонів гривень:

"А що тут такого? Це що, протизаконно? За два роки це така величезна сума? Це ж гроші не для однієї людини – це будівельна компанія, яка виконує підряди по всій країні. Це суто одна компанія, яка вже працює 25 років, яка має всі ліцензії, яка будує будинки в Житомирі.

"Участь у тендерах – це що, злочин? Компанія живе своїм життям без мене. Це сотні людей, які отримують зарплати, сплачують податки", – додав Розенблат.