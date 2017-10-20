Розенблат розповів, скільки йому коштували "подарунки для діточок"
Розенблат запевнив, що не перевозив жодних діамантів.
Народний депутат Борислав Розенблат переконує, що хотів перевезти до Німеччини золота на суму до 17 тисяч гривень.
Про це він заявив у коментарі кореспонденту "Української правди" перед судовим засіданням у п‘ятницю.
"Я віз подарунок моїм племінницям на день народження. Я купив їх в крамниці по всіх документах. Золотих виробів я перевозив десь приблизно на 15-17 тисяч гривень", – сказав він.
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Крім того, Розенблат запевнив, що не перевозив жодних діамантів.
"Якщо НАБУ мені їх дасть – я подарую їх вам", – зазначив нардеп.
На уточнення, чому цих прикрас не було у митній декларації, Розенблат відповів: "Я не повинен був їх вказувати в митній декларації. До 10 тисяч євро можна ввозити без декларації".
Крім того, нардеп прокоментував перемогу фірм його дружини на тендерах на суму 67 мільйонів гривень:
"А що тут такого? Це що, протизаконно? За два роки це така величезна сума? Це ж гроші не для однієї людини – це будівельна компанія, яка виконує підряди по всій країні. Це суто одна компанія, яка вже працює 25 років, яка має всі ліцензії, яка будує будинки в Житомирі.
"Участь у тендерах – це що, злочин? Компанія живе своїм життям без мене. Це сотні людей, які отримують зарплати, сплачують податки", – додав Розенблат.