Порошенко розповів, що прикордонники врятували йому життя на Луганщині декілька років тому

Президент України Петро Порошенко заявляє, що розвідка Державної прикордонної служби врятувала йому життя під час виборчої кампанії в Луганській області у 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час зустрічі з прикордонниками у Київській області.

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«Ще під час своєї президентської кампанії, коли я був у Луганську, буквально в 200 метрах від захопленого будинку СБУ, в (пунктах пропуску – УНІАН) «Ізвариному», «Довжанському». Фактично можу сказати, що воїни-прикордонники, прикордонна розвідка просто врятували моє життя. Саме тому я тут, щоб висловити слова щирої шани та подяки, бо рівень професіоналізму розвідників-прикордонників є надзвичайно високий», - заявив президент.

За словами Порошенка, розвідка Держприкордонслужби однією з перших повідомила про початок безпосередніх силових і спеціальних заходів РФ з анексії Криму.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко і глава МВС Арсен Аваков посварились через те, що мітингувальникам вдалось встановити намети під парламентом. Про це йдеться в статті "Майдан Міхо", або Саакашвілі сам на сам з Порошенком" на сайті "Української правди".

За даними ЗМІ від джерел в оточенні обох політиків, 17 жовтня Порошенко зібрав на Банковій керівників поліції та главу МВС. Читайте також Протести під Радою: мітингувальники не збираються згортати намети Президент був роздратований через те, що людям Саакашвілі і Семенченка вдалось встановити намети на Грушевського.