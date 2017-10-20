Під стінами Ради зібралося близько 300 протестувальників та 2 тисячі правоохоронців - МВС

Біля Верховної Ради України, де продовжується акція за скасування депутатської недоторканності, зміну виборчого законодавства та створення антикорупційного суду, охорону громадського порядку забезпечують 2 тис. правоохоронців. Про це повідомляє Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України.

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"Під стінами Верховної Ради зібралося близько 300 учасників акції. Громадську безпеку та порядок гарантує 2 тисячі правоохоронців: поліція та Національна гвардія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 15:15 ситуація в центрі Києва залишається спокійною та контрольованою.

Як повідомляв УНІАН, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція за «велику політичну реформу», учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили біля парламенту наметове містечко.