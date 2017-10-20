Протести під Радою: мітингувальники не збираються згортати намети

Протести під Радою продовжуються - наступного разу нардепи зберуться в Раді тільки 7 листопада, але активісти не збираються згортати намети. Про це повідомляє ТСН.

Протестувальники заявляють, що в їхньому містечку з'явився ще один намет для ночівлі людей. В цілому ніч пройшла спокійно. Мітингувальники збираються ночувати біля Ради, поки всі їх вимоги не будуть виконані - досі у повітрі висить питання про створення антикорупційного суду.

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Як повідомляв УНІАН, активісти налаштовані захищати наметовий табір під Радою від можливого розгону.

Біля Верховної Ради України від 17 жовтня почалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.