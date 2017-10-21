Гройсман переконаний, що медреформа звільнить українців від постійних поборів

В Україні в результаті реалізації медичної реформи буде запроваджена прозора система фінансування медичних послуг, яка звільнить людей від постійних поборів. Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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"Схвалена в четвер Медреформа передбачає запровадження принципу: державні гроші йдуть за пацієнтом. Це означає, що кожна конкретна лікарня або амбулаторія тепер буде отримувати кошти від держави за реально надані послуги, а не просто загальним бюджетом, який невідомо як потім розподіляється", - пише Гройсман.

Він додав, що саме для впровадження такої системи виплат з державного бюджету уряд зараз розраховує, як оцінювати вартість лікувальних послуг.

"Але мушу зазначити, що мова йде саме про вартість, яка на 100% буде оплачуватися за пацієнта з державного бюджету, а не з кишені пацієнта. Для пацієнта послуга буде безкоштовною. А ті, хто сьогодні поширює інформацію про суми, які нібито людям тепер доведеться платити в медичних установах, свідомо намагаються налаштувати людей проти медреформи", - підкреслив прем'єр-міністр.

Гройсман зазначив, що вводиться прозора система фінансування медицини, яка звільнить людей від сьогоднішніх постійних поборів. Нова система б'є по побудованій системі, яка роками дозволяла наживатися на здоров'ї людей. Пересічний громадянин у результаті реформи отримає нарешті доступні якісні медичні послуги.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Верховна Рада прийняла закон "Про державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів".

Згідно із законом, держава гарантує надання громадянам необхідних їм медичних послуг і лікарських засобів, пов'язаних з наданням: екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги; медичної реабілітації; медичної допомоги дітям до 16 років і медичної допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами. Оплата здійснюється за рахунок коштів держбюджету згідно з тарифами.

Разом з тим 20 жовтня у Верховній Раді був зареєстрований проект постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 19 жовтня про прийняття в цілому проекту закону про медреформу.

Як відомо, голова Верховної Ради не може підписати прийнятий закон до розгляду парламентом проекту постанови про його скасування. Наступне засідання парламенту відбудеться 7 листопада.