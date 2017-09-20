У МОЗ закликали українців починати пошуки сімейних лікарів

Українці вже зараз можуть починати пошуки сімейних лікарів. Про це заявила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на прес-конференції з нагоди запуску електронної системи охорони здоров'я в тестову експлуатацію, передає "112 Україна".

"Дуже важливо, щоб наші пацієнти, наші громадяни вже почали шукати своїх лікарів. Хоча система запускається з 1 січня, ми не зможемо за один день чи навіть за місяць знайти своїх лікарів. Звертайтеся до лікарів вже зараз, вони вже можуть зайти в систему і почати підписувати з вами декларацію", - сказала вона.

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Як повідомлялося, 8 червня депутати прийняли в першому читанні законопроект про медреформу. У законопроекті передбачено безкоштовне надання екстреної медичної допомоги, первинної та паліативної. Щодо інших медичних послуг пропонується застосувати спільну оплату клієнта і держави. Перелік послуг, ліків та тарифи ще не встановлено, над цим повинна працювати так звана Нацслужба здоров'я.